El registro único de viviendas turísticas ya es obligatorio: en Menorca lo incumple la mayoría

A pesar de la gran cantidad de peticiones que se han producido en los últimos días para obtener el código del nuevo registro único de viviendas turísticas del Ministerio de Vivienda —que a partir de hoy será imprescindible para comercializar un alquiler vacacional o temporal en plataformas como Airbnb o Booking—, la mayoría de los anuncios en estos sitios aún no muestran dicho número identificativo.

Esta situación se puede comprobar fácilmente realizando una búsqueda en las principales plataformas digitales, donde una gran parte de los anuncios aún no cumple con la nueva normativa, especialmente aquellos publicados por particulares.

Registro centralizado

Este nuevo código, de más de cincuenta dígitos, se aplica a los alquileres turísticos y de temporada, es decir, aquellos que quedan enmarcados en los llamados ‘alquileres de corta duración’.

Con la creación de este nuevo registro, el Gobierno pretende centralizar la información sobre los alquileres turísticos, facilitando así su gestión y la lucha contra los alquileres ilegales por parte de las autoridades. Aunque la nueva normativa entró en vigor el pasado 2 de enero, no ha sido hasta hoy cuando se ha hecho efectiva.

Para obtener el nuevo código los propietarios tienen que acudir al Registro de la Propiedad, con cuyos responsables el Consell se reunió hace unos meses para coordinar el trabajo. La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, explica que son muchos los propietarios que han pedido al Consell, sobre todo las últimas semanas, un certificado de inscripción en el registro de turismo insular, para posteriormente poderlo presentar al Registro de la Propiedad y completar la tramitación.

En este sentido, el director insular de Ordenación Turística, Jaime Fedelich, asegura que desde el mes de enero el Consell ha tramitado unos mil certificados —de un total de 5.634 viviendas turísticas—, aunque explica que la mayoría se han solicitado en el último mes y medio. «Las solicitudes empezaron a llegar en marzo y, en las últimas semanas, yo he llegado a firmar hasta cuarenta en un solo día», afirma.

Desde la Gestoria Mantolan, corroboran que en la última semana se han incrementado las solicitudes para obtener el número de registro del Gobierno. «Los últimos días ha habido mucho movimiento porque el plazo aprieta y muchos particulares se han despertado a última hora», explican.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca (Viturme), Pedro Pons, remarca que los particulares que trabajan a través de agencias sí han solicitado el registro, ya que se les ha ido avisando. No obstante, advierte que aún hay muchas personas que no han recibido la información relativa a la nueva normativa. «Lo que ha ocurrido —explica— es que el nuevo registro se puso en marcha en enero, pero muchos propietarios no se han activado hasta hace un mes y medio, y ahora se ha producido una avalancha de solicitudes en el Registro de la Propiedad», señala.

Sobre la eficacia del registro único, desde el Consell consideran que puede marcar un antes y un después. «Para la inspección turística, ahora será más sencillo comprobar qué ocurre con quienes no tengan el código, y creemos que se hará bastante limpieza», afirma la consellera Torrent. De igual forma, Fedelich remarca que «aunque la nueva herramienta no sea un elemento definitivo en la lucha contra el alquiler ilegal, sí será bastante efectiva».