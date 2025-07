Tres años con una filtración de agua desde la calle sin resolver en una casa de Maó

Una vecina del Carrer des Frares de Maó asegura que desde hace tres años, coincidiendo con las obras de aslfaltado, sufre importantes filtraciones de agua en su sótano cuando llueve.En una carta que se publica hoy en la sección de Opinión, Len Riudavets relata que han sido muchas las idas y venidas al Ayuntamiento de Maó en busca de una solución que no llega. Lamenta las evasivas, los meses de espera para una gestión o trabajo, afirma, o que nadie parezca demasiado dispuesto a hacerse cargo.

Len compró la casa en 2017 y nunca tuvo ningún problema de filtraciones hasta que llevaron a cabo las obras de asfaltado. Pese a ello, le han remitido en ocasiones, relata, a problemas en las tuberías que podrían implicar a Hidrobal, y que no se han demostrado. O le han instado a que arregle ella el estropicio para luego presentar la reclamación, actuación que no es barata y de la que dice no tener garantías que vaya a recuperar. «El Ayuntamiento no me ha dado ninguna solución».

Explica que el agua llegó a anegar el sótano, que la tuvo que sacar con cubos, que los daños en la pared son ostensibles y que teme que estos se extiendan a otras partes de la casa (las paredes del primer piso, que reformó hace poco, ya evidencian el efecto de la humedad). Incluso teme que la acera pueda venirse abajo. Ha perdido objetos de valor económico y sentimental, el techo del sótano se desprende por la humedad y que este calvario le está pasando una alta factura. «Me parece vergonzoso», asegura angustiada.