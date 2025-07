Carla Gener: «Sí, el servicio de recogida de basuras no está dimensionado, pero la gente no ayuda»

La responsable del área de Limpieza de la Vía Pública, Carla Gener, admitía este martes la responsabilidad del Ayuntamiento de Ciutadella por tener en precario un servicio vital como el de recogida de basura. El contrato con Fomento de Construcciones y Contratas arrancó el 1 de enero de 2005 y veinte años y medio después sigue imperando con las condiciones de entonces, pese al incremento poblacional y de capacidad turística.

«Sí, el servicio está mal dimensionado y es culpa del Ayuntamiento, y estamos trabajando con el nuevo contrato». De todos modos, si se hubiera hecho antes, incluso «el año pasado, habríamos llegado a tiempo para todo».

Así las cosas, «la intención es poder aprobar el inicio de expediente para la contratación en el pleno de julio», avanzó la edil de Ciutadella Endavant, y «espero que este año quede adjudicado», con un dispositivo de limpieza y recogida de basuras acorde a las necesidades de la localidad.

Incivismo

No es la primera vez que Gener se refiere a una falta grave de «incivismo; intentamos hacer el trabajo que corresponde, pero si tuviéramos la colaboración ciudadana, sería más fácil». Y es que, lamentó, «la gente no ayuda, cada día encontramos contenedores vacíos con las bolsas afuera, en el suelo», o casos reiterados de residuos voluminosos depositados incorrectamente en los contenedores. «¿Qué hacemos, ponemos más contenedores para que la gente siga tirando allí lo que no toca, o mantenemos los que hay e intentamos concienciar de cómo hay que hacerlo?», se cuestiona la concejal, quien recuerda que «las culpas son para mí, pero el Ayuntamiento no reparte bolsas de basuras por el pueblo».

Gener valora negativamente la implicación social, «no reciclamos, en Ciutadella apenas se recicla el 30 por ciento e incumplimos todo lo que se puede incumplir», lamentó, a la vez que se propuso «que ninguna otra temporada sea como esta y que tengamos el personal dimensionado».