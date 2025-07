Huelga en el transporte público de Menorca: los conductores se plantan por un convenio «obsoleto»

Juan Rodríguez es uno de los negociadores del Sindicat Autònom de Transports de les Illes Balears (SATI) que ayer se desplazaron a Menorca para explicar el estado de las negociaciones con la patronal, a la que acusa de negarse a atender sus peticiones.

«Hace ya varias reuniones que se han enrocado, y su oferta es ridícula: un 2,2 por ciento anual durante cuatro años, con la antigüedad congelada y sin querer tocar ni una coma más del redactado. Entendemos que esto es una provocación y un insulto, y de ninguna manera podríamos aceptar algo ni remotamente parecido», asegura.

Rodríguez remarca la necesidad de mejoras en el sector, porque las condiciones de trabajo «se han quedado muy atrás». «En cualquier otro empleo ganas lo mismo con mucha menos responsabilidad y menos riesgos, pero no quieren hacer mejoras, por lo que no es extraño que luego no encuentren conductores», lamenta.