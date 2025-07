Los pisos de la Sareb en Menorca que se podrán transmitir a la nueva empresa pública de vivienda

En Menorca hay 181 unidades inmobiliarias de la Sareb y de estas, 110 son viviendas potencialmente transferibles a la Empresa Estatal de Vivienda y Suelo Sepes, una vez se complete el ‘vaciado’ de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, creada en 2012 y también llamada el ‘banco malo’.

Estos son los datos cerrados a 31 de marzo de 2025 e incluyen las viviendas que puedan estar alquiladas, como sucede con los bloques de las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó, cuyos inquilinos pagan sus alquileres a la Sareb después de que esta se hiciera con la propiedad y se subrogara los contratos existentes, a precios inferiores de los del mercado. El Ayuntamiento solicita que los inquilinos actuales tengan prioridad cuando se incorporen al parque público de viviendas.

El reparto por municipios

Otras 17 viviendas están en Es Castell, 14 en Ciutadella, 74 en Maó y una en Es Migjorn Gran. En toda la Isla se contabilizan 17 suelos para construir viviendas, seis en Maó, dos en Alaior, tres en Ferreries, cuatro en Es Mercadal y dos en Es Migjorn Gran.

Además, en Maó la Sareb tiene 50 anejos (trasteros, cocherías, plazas de garaje y otros elementos asociados a una vivienda o local), tres unidades de uso terciario (comercial o de servicios), y una unidad registral en curso.

El caso del bloque de Alaior

Es distinto el caso del bloque de viviendas a la entrada del polígono de Alaior, que debe salir a subasta y que todavía no es propiedad de la Sareb, por tanto, no entra en ese perímetro de activos –40.000 casas en toda España–, que este martes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció que el Gobierno traspasará a la empresa Sepes. Si finalmente al salir a subasta el edificio se lo queda la Sareb, se espera que puedan pasar al parque público de viviendas, pero el proceso aún no ha finalizado. En Alaior, a día de hoy, constan cuatro viviendas de la Sareb en su buscador de inmuebles.

Evaluación de las viviendas

La nueva empresa estatal de vivienda, que se desarrolla a partir del embrión de Sepes, gestionará los activos transmitidos por la Sareb, cuya desaparición se prevé para 2027. Sepes ha evaluado los inmuebles de la Sareb durante meses y ha tenido en cuenta criterios geográficos, económicos y técnicos.

La Sareb tiene en balance 37.500 viviendas en toda España, más otras 10.000 que están en proceso de transformación para ser habitables, procesos cuyo origen puede ser desde un crédito impagado a un inmueble a medio construir. De esas más de 47.000 viviendas Sepes ha perimetrado 40.000 para destinarlas al alquiler asequible y cerca de 2.400 suelos con la capacidad de albergar 55.000 viviendas aproximadamente.

Los criterios de evaluación no se han aplicado, según el Gobierno, a aquellas casas que la Sareb tiene en su programa social. El Ejecutivo las traspasará todas, independientemente de su condición, a la nueva empresa estatal que gestionará el parque público de viviendas.