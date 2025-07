El PP de Menorca se siente valorado tras el Congreso y comparte las estrategias

El secretario general del PP Menorca, Cristóbal Marqués, fue uno de los 25 integrantes de la representación menorquina de los populares que este fin de semana han tomado parte en el XXI Congreso Nacional del Partido Popular.

En su caso, además, como representante del PP Balears en el comité organizador del Congreso, que asimismo ha contextualizado la inclusión de la menorquina Juana Mari Pons Torres como miembro de la Junta Nacional, elegida por Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado.

«Es una gran alegría, y demuestra la confianza en Menorca que existe a nivel nacional, y que estamos haciendo las cosas bien», comenta Marqués en ese orden.

El Congreso de los populares, que ha reunido a más de 3.500 personas –entre ellas el presidente de Menorca, Adolfo Vilafranca, y la presidenta del PP Menorca, Coia Sugrañes– significa, indica Marqués, el primer paso «para el cambio».

«Tenemos un Gobierno en descomposición, que tapa sus vergüenzas y no gobierna», considera Marqués, dejando claro que el PP ya está «en modo electoral» y pensando en qué se hará «el primer día que volvamos a gobernar España». «Y los cambios que se han hecho, van en esa dirección».

Marqués reconoce que no habría reparo en presentar una moción junto «a Junts o el PNV». En relación a Vox, admitió que hay «mucha más afinidad» con este que con otros partidos, y que aunque el objetivo es gobernar «sin depender» de ‘terceros’, «no» se entendería, de sumar PP y Vox más votos, «que no hubiera un cambio en el Gobierno» porque ambas fuerzas no pactarán.