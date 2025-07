Quejas por los conductores temerarios en Punta Prima: «Hacen carreras y trompos, es un peligro»

«Ahora ya no me quedo a dormir allí, porque no puedes, me voy a otras zonas más tranquilas, hacen carreras, van borrachos, te expones a que te rompan algo o te hagan algo», relata Sandra, una usuaria de autocaravana que ha dejado de estacionarse en la zona permitida para estos vehículos en el parking de Punta Prima. Afirma que tanto en invierno, si no llueve, como en verano, el aparcamiento se convierte en una pista donde grupos de conductores realizan maniobras temerarias, como trompos, muy cerca de las caravanas y campers estacionadas.

Acuden por la noche y el descanso se hace imposible, apunta. Sandra admite que «no apetece» salir a llamar la atención a estos gamberros o decirles nada desde las ventanillas de las caravanas, «te ven», y la situación, de madrugada, es de todo menos agradable. «He optado por ir a dormir a Son Ganxo o Binibèquer», señala esta menorquina que, desde hace alrededor de un año, ha hecho de la autocaravana su casa. Mikel es otro de los afectados por esta situación y la ha denunciado al Ayuntamiento. Afirma que hace más de un año que vive en la autocaravana, que sus hijos duermen con él, sobre todo los fines de semana, y que teme que un coche pueda estrellarse contra su vehículo con ellos dentro, «me tengo que adelantar a una posible desgracia», afirma, «aquí vive más gente y hay más niños en las caravanas». Según su testimonio, hay coches que alcanzan una gran velocidad y «hacen trompos alrededor de las caravanas». Añade que no le importa que grupos de jóvenes se reúnan allí y beban, «lo que da miedo son las carreras». El pasado día 2 de madrugada asegura que un coche se chocó contra una farola, hubo un atestado policial y la grúa se lo llevó. Sin embargo, en el Ayuntamiento solo tienen constancia de otra denuncia suya del 1 de junio a la 1.30 de la madrugada, acudió una patrulla de la Policía Local pero no localizó al coche que protagonizó las carreras por el parking. El concejal Jorge de Diego ha señalado que «no hay tantos partes ni avisos», aunque sí existen algunas quejas por ruidos, no constan estas carreras peligrosas que denuncian los caravanistas en Punta Prima. Sant Lluís cuenta con una sola patrulla por la noche, para el casco urbano y las urbanizaciones.