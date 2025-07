Xisco Cardona critica a Vox por boicotear 300.000 euros para el emisario de Binidalí

El diputado no adscrito Xisco Cardona culpa a Vox de la pérdida de una inversión de 300.000 euros para adelantar un año la obra del emisario que ha de permitir poner en marcha la depuradora de Binidalí, cuyas obras terminaron hace 18 años y nunca ha entrado en funcionamiento. «Esta enmienda estaba negociada con el PP y he tenido que retirarla porque Vox, por motivos personales, no la apoya», ha explicado el diputado menorquín. Interpreta que el partido de Abascal actúa motivado por su baja en octubre del 2023, cuando Vox no apoyó el techo de gasto previo a los presupuestos, cuando se había acordado el voto favorable con la dirección nacional de su partido.

«A Vox no le importa nada los temas de Menorca», opina Cardona. Explica que ya pasó algo similar en el primer intento de aprobar los presupuestos, cuando introdujo una enmienda de un millón de euros para la mejora de la desnitrificadora de Maó, que decayó al no votarse el proyecto de presupuestos y después no se ha recogido en el documento acordado entre el PP y Vox. El Govern tiene previsto llevar a cabo la obra del emisario submarino de Binidalí y activar la histórica y hasta ahora inútil depuradora, pero será a partir del próximo año. La enmienda de los 300.000 euros debía servir para anticipar los trámites y ganar tiempo en los plazos de este proyecto.