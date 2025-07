El control de accesos a playas vírgenes de Ciutadella se amplía para evitar el descontrol al final del día

Cada verano se producen algunos problemas con visitantes que no aceptan que les veten el acceso a las calas vírgenes. En este sentido, y aunque es cierto que se han repetido algunas actitudes, no ha ido a mayores y la situación se ha podido solucionar. «El personal intenta explicar los motivos» por los cuales no es posible llegar en coche a las playas, y al final los vehículos acaban dando media vuelta. Por el momento no ha sido necesaria la presencia policial, según Gabriel Vilches.