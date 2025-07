El GOB ve «merecida» la bandera negra para el puerto de Fornells tras las obras de Ports

El GOB Menorca, a través de un comunicado, dice que considera justificada y merecida la reciente concesión de la bandera negra por parte de Ecologistes en Acció al puerto de Fornells. La entidad naturalista recuerda que lleva años denunciando de modo reiterado el incumplimiento ambiental en el proyecto de reforma de la rada norteña, ejecutada por Ports IB, y que la situación ha alcanzado «un punto crítico».

El GOB denuncia en la nota que las citadas obras se aprobaron bajo una serie de condicionantes técnicos que no se habrían cumplido. De hecho, el GOB ya recurrió la adjudicación de las obras de 2021 porque dejaba al margen numerosos requisitos medioambientales.

En el caso de este 2025, cuando se licitan y adjudican las nuevas dotaciones náuticas aparecen como obligatorias las cláusulas medioambientales, lo que después no se habría respetado, indica la entidad ecológica.

Entre otras, que un pantalán no puede ser ocupado hasta que no se acredite el cumplimiento de condicionantes medioambientales; la aportación de 30.000 euros al Fons Posidònia; o la instalación de boyas ecológicas. Esas exigencias no se han cumplido, lo que además habría motivado una competencia desleal, pues hubo empresas que se presentaron al concurso con una oferta que contemplaba esos gastos, que luego han desaparecido.