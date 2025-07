‘Hachazo’ al turismo de autocaravana: solo podrán entrar en Menorca 30 sin reserva de camping

El Consell se va a poner duro con el turismo de autocaravana, una práctica que en los últimos años ha proliferado sin control en la Isla. Lo va a hacer a través del nuevo reglamento que limitará la entrada de vehículos y restringiendo drásticamente las llegadas a Menorca de estos medios de transporte. A pesar de que no existen análisis técnicos sobre el impacto de las autocaravanas sobre el territorio –todavía no ha arrancado el trabajo encargado al Obsam– el estudio de carga de vehículos propone permitir solamente la entrada de 30 de este tipo de casas rodantes (el 0,08 por ciento del límite establecido para las llegadas por vía marítima), a no ser que cuenten con plaza reservada en los espacios habilitados dentro de los dos campings operativos en la Isla, en Son Bou y Cala Galdana. Los caravanistas que hayan reservado la pernocta en estos recintos están explícitamente exentos en el documento presentado ayer por el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca.

Las de aquí, exentas El popular se mostró totalmente alineado con lo que pone sobre la mesa el estudio, asegurando que son los campings los lugares en los que deben pernoctar las autocaravanas y caravanas. Dicho esto, cabe subrayar que, como el resto de vehículos, en el caso de que tengan su residencia en la Isla podrán circular libremente sin ningún tipo de limitación y sin necesidad de autorizaciones. En los últimos años, los ayuntamientos de la Isla han ido habilitando zonas de pernocta corta y servicios para las autocaravanas como es el caso de Ciutadella, Es Mercadal y Sant Lluís. El número total de caravanas y autocaravanas que podrán entrar con reserva previa no está fijado, dependerá de la disponibilidad de plazas en los campings de la Isla.