Decenas de ayudas al alquiler en Menorca se quedan sin pagar por falta de presupuesto

Decenas de menorquines se han quedado sin posibilidad de acceder a la convocatoria de ayudas para el alquiler que convoca la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear por falta de suficiente crédito de la Administración. La resolución llega a los afectados después de años de espera:el BOIB acaba de publicar los excluidos de 2021.

El malestar por eso es evidente, pues se trata de peticiones que cumplirían con los requisitos necesarios. Así lo expone una de las perjudicadas, la vasco-menorquina Izaskun Uriarte, residente en Maó, quien a pesar de presentar una petición que responde con todas las exigencias, ha visto como desde la conselleria de Vivienda del Govern se ha desestimado su solicitud de ayuda –de 3.000 euros–, que hizo con motivo de la convocatoria de 2021.

La primera respuesta que la afectada recibió al respecto, y después de una larga espera, se dio en 2024. Entonces, según resolvió el Govern, catalogó su solicitud de desasistida, lo que significa que no ejecutó la tramitación conforme exige el proceso.

Subsanada dicha deficiencia, para lo que disponía de un mes y solucionó en un día (atañía a un documento que se le tramitó desde el registro de la propiedad de Bilbao), la nueva espera se prolongó algunos meses más.

Finalmente, el 25 de marzo de este 2025, recibió el O.K de la Administración en cuanto a la documentación, pero, para mayor sorpresa, «me dicen que después de cuatro años de espera no habrá ayuda; mi solicitud quedaba desestimada porque la conselleria carece de suficiente presupuesto», relata Uriarte.

Contrariada por lo que define como una situación «injusta», pues «para según qué sí tienen liquidez», esta vecina de Maó, entendiendo que la Administración ha vulnerado sus derechos, emprenderá la vía contencioso-administrativa, aunque eso implicará aguardar hasta 2026 o 2027 para «tener el fallo», precisa Uriarte, totalmente convencida, eso sí, «de que me darán la razón».

Al margen de este, y según recoge el BOIB, solo en el citado 2021 se dieron otros 47 casos –en todo el Archipiélago– de desestimación de la ayuda para el alquiler por falta de crédito. La situación se reprodujo –y multiplicó exponencialmente– en las ayudas de 2022 con 241 casos, y también en 2023 con 102 casos.

El Govern anuncia más fondos

Desde la conselleria de Vivienda del Govern balear explican al respecto que las ayudas se otorgan en función del orden de entrada de las solicitudes. Y admiten que tanto en la convocatoria de 2021 como en otros años hay solicitantes que, aunque cumplían con lo exigido, no han podido acceder a la ayuda al haberse agotado el presupuesto de esos años, que además, precisan, se financia con fondos propios del Govern y con fondos estatales.

Como plan de choque, el Govern informa a este diario de que ha aumentado en los presupuestos de 2025 un 13 por ciento la partida que desde la Administración autonómica se aporta para las ayudas, que se situarán así en 2,5 millones de euros. Desde el Ejecutivo balear estiman que este incremento permitirá cumplir en adelante con todas las solicitudes que cumplan con los requisitos.