Marc Pons: «Son momentos muy difíciles para el PSOE, pero aún hay legislatura por delante»

Sobre los mensajes que intercambió con Koldo García durante su etapa como jefe de Gabinete de la vicepresidenta Teresa Ribera, Marc Pons volvió a enmarcarlos dentro del desempeño normal de sus funciones, destinadas a coordinar políticas entre ministerios. En uno de estos mensajes, el asesor del ministro Ábalos le convocaba a una reunión a las seis de la mañana, lo que provocó un intercambio de emoticonos de sorpresa por parte de Pons y una respuesta informal: «Miedo me das». «Son trabajos que te absorben las 24 horas del día, porque te piden estar pendiente de mil cosas. Y en este contexto, cuando me llegó el mensaje de Koldo, simplemente le contesté en tono de broma, como diciendo que no me diera más trabajo», se justifica. Pons señala que con Koldo García se reunió en diversas ocasiones, aunque su relación con él fue «esporádica». También niega que hablara con él durante su etapa en el Govern balear.