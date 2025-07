Solo 20 plazas y casi 600 aspirantes: el reto de poder cursar Enfermería en la UIB de Alaior

El grado de Enfermería de la Extensión Universitaria de la UIB en Alaior, Can Salort, vuelve a ser este año el estudio universitario que mayor demanda genera entre los que se imparten en Menorca. El interés es tal que la lista de espera inicial de la UIB, publicada el pasado viernes, se ha disparado hasta las 594 personas, aunque esta cifra previsiblemente disminuirá cuando se publiquen las dos próximas listas de admisión, los días 18 y 24 de julio.

Los estudios relacionados con la salud cuentan con una demanda creciente en todo el país por su gran ocupabilidad, y son muchos los aspirantes que se inscriben en varios centros universitarios que los ofrecen. El año pasado, la primera lista de espera del grado de Enfermería en Alaior incluía a 496 personas, cien menos que este año.

De este modo, los estudios de Enfermería en Alaior también se sitúan entre los grados con una de las notas de corte más altas de Balears, con una calificación de 10,275 sobre 14. Para el curso académico 2025-26, el grado de Enfermería de Can Salort ofrece un total de veinte plazas.

Sin nota de corte

El resto de titulaciones que se ofrecen en Menorca no presentan nota de corte, con lo que para acceder a ellas el aprobado con un cinco es suficiente. No obstante, otros dos grados impartidos en Alaior también tienen lista de espera: el doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria, con 43 personas que no han podido acceder a una de las veinte plazas ofrecidas, y el grado en Ingeniería Informática, que ofrece 15 plazas y tiene una lista de espera de 19 personas. En cambio, los grados en Administración de Empresas, Derecho y Turismo de Alaior no presentan lista de espera.