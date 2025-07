Dos décadas de matrimonio igualitario en Menorca: 200 bodas y el camino que aún falta por recorrer

Si bien ha habido avances, y el matrimonio igualitario es uno de ellos, el profesor y escritor Nel Martí considera que «es falso que esté todo aceptado, queda mucho por hacer, todavía hay quien no puede vivir su orientación en libertad». El autor de «Memorial de violetes» no cree que se retroceda en logros como la figura jurídica del matrimonio pero sí advierte que hay discursos represivos que «incrementan» un ambiente sociocultural «negativo y de miedo» que no permite a muchas personas vivir su relación «de manera sana». «Es un relato que refuerza la presión negativa sobre las familias y los jóvenes que aún no tienen su orientación clara», subraya. A pesar de la gran victoria de derechos y de dignificación que supuso el matrimonio igualitario, el mensaje es que no hay que bajar la guardia ante posibles retrocesos.

Por su parte, un activista más joven Lluís Febrer, impulsor de la primera fiesta del Orgullo LGTBI+ organizada este año en Es Migjorn Gran, asegura que la ley del matrimonio igualitario supuso una «gran revolución» pero que él ahora mismo «no me casaría ni me acogería a ella como acto de solidaridad al resto de las letras del colectivo». Eso sí, subraya su apoyo a la norma aunque admite que «me conflictúa». Lluís tiene 27 años, es decir, solo era un niño de siete años cuando se aprobó la ley pionera.

Como persona comprometida con el movimiento LGTBIQ+, considera que «la lucha se ha desviado, el mundo acepta introducirnos en la norma», con el matrimonio igualitario, pero «no hay que olvidar que el movimiento lo empujaron personas trans, racializadas, queer, en los márgenes de la sociedad, nos abrieron las puertas». Y añade «no digo que no sea importante casarse y adaptarse a la norma, es lícito, da tranquilidad pero nos hacen olvidar quienes dieron los primeros gritos y golpes sobre la mesa», afirma recordando la revuelta de Stonewall en 1969. Febrer quiere con esta opinión generar debate y pedir que «el casarnos no nos duerma».