El dulce amargo de la pastelería menorquina: trabajadores con los sueldos congelados desde 2020

Además de la reivindicación de negociar las mejoras que reclaman las plantillas, el sector tiene abierto un informe de la Inspección de Trabajo que constata el incumplimiento de los planes de igualdad en el convenio vigente. La comunicación de la Inspección de Trabajo se realizó en la pasada legislatura, informa UGT-FICA, «hay puntos ilegales porque se discrimina a las mujeres». Dicha discriminación por género se da en la regulación del plus de asistencia, ya que la Inspección constata en las nóminas que no todas las personas trabajadoras cobran dicho plus. Al revisar las tablas salariales se comprueba que las personas (mayoritariamente hombres) que ocupan determinados puestos cobran el complemento de asistencia, trabajadores de oficios (oficial de pala, de masa, de cámara), mientras que los puestos de limpieza y venta, ocupados principalmente por mujeres, no devengan el derecho a cobro del plus de asistencia.

La Inspección de Trabajo relaciona en su informe los puestos que no devengan ese derecho, que son el personal de limpieza en las tablas salariales diario, en panadería y pastelería; y en las tablas salariales mensuales de panadería y pastelería: ayudante y ayudanta sin experiencia, formante primer año y segundo año; personal de limpieza; auxiliar administrativo; vendedor, vendedora mayor, vendedora de más de 3 años de experiencia y vendedor de hasta 3 años de experiencia. El organismo considera que la regulación de las retribuciones y la feminización de algunos puestos «puede ser causa de la diferencia salarial».