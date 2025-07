Alumnos de música de Menorca se quedan sin clase al no poder compartir profesor entre escuelas

Pablo Millas, profesor de bajo eléctrico y de contrabajo, líder del proyecto musical LaBop y desde hace pocas semanas, director de la Escola Municipal de Música de Maó, ha vivido y sufrido en carne propia la incongruencia de esta incompatibilidad convertida en ley, y promovida por la Administración. «Estaba de profesor en la escuela de música de Sant Lluís, el año pasado, me ofrecieron la posibilidad de entrar en un centro de Secundaria a media jornada, y me interesó, pero tuve que dejar 'colgados' a mis alumnos de Sant Lluís, donde además estaba encantado, y hasta ahora no habían podido encontrar sustituto», relata Millas de su caso particular, pero nada excepcional, en tanto que se repite «cada año» en alguno o varios centros de enseñanza de la Isla.

El hecho de que en Menorca precisamente no abunden los profesores de ciertos instrumentos, complica más si cabe la coyuntura y revela lo poco práctico de una ley que en un sitio tan limitado, además rodeado de mar «no tiene sentido». «Sin profesores, ¿cómo vas a ofrecer un buen plan de estudios?», apostilla Millas. No en vano, la lista de espera de alumnos sin poder ejercer el instrumento que desean es amplia en Maó.

Comentar que algún profesor sí habría impartido clases en dos centros a la par, pero no consta, tampoco, de que hayan sido denunciados.