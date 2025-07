Polémica en las pruebas de policía local: la mitad de las plazas de Menorca quedan sin cubrir

El proceso unificado para cubrir 211 plazas en las policías locales de 12 ayuntamientos de Balears, 17 de la cuales corresponden a Menorca, se ha visto envuelto en la polémica, después de que un grupo de opositores haya denunciado irregularidades en la prueba psicotécnica que se realizó el pasado 28 de junio.

Los opositores denuncian que muchos de ellos han quedado descalificados a pesar de obtener calificaciones superiores a 6, debido a que la nota de corte para aprobar estaba vinculada al percentil 30 de una muestra de 858 personas. Es decir, para aprobar, los aspirantes debían obtener una calificación igual o superior a los resultados del 30 por ciento de la muestra tomada para establecer el baremo. Según los afectados, este criterio implicaba que a la práctica la nota necesaria para aprobar rondara el 6,85 sobre 10.

Además, se quejan de falta de transparencia, puesto que nadie les había informado claramente sobre las condiciones de la prueba, y en las bases no se especificaba el valor numérico de la puntuación. «Normalmente, la nota de corte en una prueba psicotécnica y en la prueba física es un cinco, y no tiene influencia en el proceso de selección; simplemente se califica como apto o no apto», lamenta uno de los opositores en Menorca, que prefiere mantener el anonimato.

También explican que el examen psicotécnico consistía en memorizar una imagen durante unos minutos y luego responder a un cuestionario basado en ella. Sin embargo, en algunas aulas hubo problemas al repartir las fotocopias para responder las preguntas, lo que retrasó el inicio del examen. «No es lo mismo empezar enseguida que tener que esperar más de diez minutos, porque se olvidan detalles de la imagen», lamentan.

Presentación de alegaciones

Por todo ello, un grupo de noventa opositores de todas las islas ha decidido presentar alegaciones formales, exigiendo que se haga pública la cifra exacta correspondiente al percentil 30 y que se revisen las calificaciones. Los opositores también han solicitado una reunión con el tribunal calificador para revisar sus evaluaciones individuales y obtener una explicación detallada sobre las puntuaciones.

Esta situación, advierten los opositores, ha provocado que hasta ocho aspirantes hayan suspendido en Menorca, lo que significa que casi la mitad de las plazas ofrecidas —12 en Maó y 5 en Ciutadella— podrían quedar sin cubrir.