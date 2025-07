Los usuarios de Sanitja: «Queremos una concesión estricta para barcas tradicionales, no un macroproyecto»

Los usuarios del puerto de Sanitja crearon la asociación en 2002, con el fin de regularizar su situación. Algo que no han conseguido todavía, pese al sinfín de trámites administrativos y ambientales que han completado. Es así que los amarres siguen utilizándose en precario y sin cobertura administrativa. Así las cosas, y viendo que «los trámites en Ports cuestan mucho tiempo, hemos solicitado la autorización temporal y ahora estamos pendientes de resolución», explica el presidente de la entidad, Bep Riudavets. «Y esto nos ampara administrativamente». En cualquier caso, Riudavets no cree que haya complicaciones, «Costas y Ports siempre nos han tenido en cuenta», aunque eso no quita que «para agilizar los trámites y sentirnos escudados» hayan presentado la solicitud.