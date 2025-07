Cada menorquín debería cobrar de media 600 euros más al mes para afrontar el coste de vida en la Isla

El secretario general de CCOO en Balears, José Luis García, lanzó este martes en Maó una advertencia clara: el actual modelo económico, basado en el turismo de masas, está generando precariedad, expulsando a los trabajadores de las islas y empujando al archipiélago hacia un colapso social y económico. García hizo estas declaraciones durante la presentación del estudio elaborado por CCOO para establecer el salario de referencia que deberían percibir los trabajadores con el fin de cubrir el coste real de la vida.

Desde el sindicato remarcan que, a pesar de que la economía balear crece y las cifras de empleo baten récords, los trabajadores tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. «El salario es insuficiente para tener una vida autónoma y digna», denuncia García, quien advierte de que el malestar entre la clase trabajadora va en aumento.

Por ello, desde CCOO insisten en que son necesarias políticas públicas que compensen la pérdida de poder adquisitivo, especialmente tras los años de hiperinflación provocados por la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis energética.

Para revertir esta situación, desde el sindicato proponen cambios estructurales. «Hay que cambiar el modelo económico, que actualmente está basado en la cantidad y no en el valor. Es un modelo que genera precariedad y que ha disparado el coste de la vivienda de forma estratosférica», señalan.

Crisis del modelo

Desde CCOO no dudan en afirmar que, si el archipiélago no cambia de rumbo, se encamina hacia una crisis por falta de mano de obra. «Primero se marchaban los jubilados; y ahora se van los trabajadores, incluso con empleo, porque no pueden desarrollar un proyecto de vida en las islas», advierte García, quien recalca que esta situación afecta especialmente a los jóvenes cualificados, que se ven forzados a abandonar Balears.

«La falta de mano de obra ya se nota en muchos sectores, y la próxima crisis será precisamente por la escasez de trabajadores. Todo apunta a que, si no se produce un cambio radical en el modelo turístico, estamos abocados al colapso», alerta García.

Por todo ello, desde CCOO apuestan por la reducción de plazas turísticas, algo que consideran no debe traducirse en un decrecimiento económico. «Vemos que cuanto más crece el número de turistas, más decrece el PIB per cápita de quienes vivimos aquí», lamentan.

En este sentido, su apuesta es por una doble diversificación: de la economía y del modelo turístico, que debe dejar atrás el turismo de sol y playa para avanzar hacia otros productos menos intensivos en mano de obra, que pongan límite al crecimiento demográfico y al consumo de recursos naturales.

«El turismo de masas ahora genera unas externalidades negativas que son difíciles de compensar, y por ello la sociedad dice basta», denuncian.