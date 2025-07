Se mantiene la huelga en el transporte público: los trabajadores rechazan la oferta empresarial

La huelga del sector del transporte se mantiene para este viernes 18, los días 21, 23 y desde el 25 de forma indefinida, después de que concluyera este miércoles, de nuevo sin acuerdo, otra reunión entre sindicatos y patronal en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears, en Palma.

El último encuentro fue mucho más breve que el anterior y tampoco fructificaron los intentos para acercar posturas entre las dos partes. Desde el Sindicat Autònom de Transports de les Illes Balears (SATI) continuaban viendo «muy difícil» una entente, atendiendo al «poco interés que vemos en la patronal, se mueven apenas unas décimas cuando nosotros estamos flexibilizando nuestras demandas, movemos los números y dejamos temas para más adelante». Así lo exponía uno de los representantes sindicales, Juan Rodríguez, a la espera, aunque «poco probable», de que este jueves puedan producirse avances en la reunión convocada a partir de las 9.30 horas de la mañana.

Fuentes del sector del transporte en Menorca ven también difícil que se produzca un acercamiento y «esperamos que el Consell comunique cómo quedan los horarios» en las distintas rutas de la Isla. Unas frecuencias que, como se anunció días atrás, tendrán unos servicios mínimos del 55 por ciento sobre el total de la oferta, con reducciones menores en las líneas consideradas esenciales.

Juan Rodríguez lamentó que la patronal no se avenga a mejorar cuestiones sobre la jornada laboral, como reducir de 9 a 8,5 el máximo de horas diarias que pueden trabajar los chóferes, o que el tiempo de descanso diario dentro de la jornada, de 30 minutos, no se pueda fragmentar en tiempos de escasos minutos. En el nuevo convenio «pedimos que un conductor pueda hacer descansos de por lo menos 15 minutos, y no de dos o tres que, al final, los pasan atendiendo a clientes».