Primer día del nuevo bus lanzadera de Ciutadella: pocos usuarios y horarios por ajustar

El City Center Bus, el nuevo bus lanzadera de Ciutadella, que enlaza directamente la estación de la Avinguda Mascaró Pasarius y la Plaça des Pins, arrancó este miércoles, todavía sin muchos usuarios y con un horario inicial con 20 frecuencias diarias, con la intención de ir ajustándolo a las necesidades e, incluso, añadir un segundo vehículo de refuerzo en horas punta.

El primer día de servicio sirvió para ajustar los horarios de la nueva ruta con los de otras líneas. Por ejemplo, para que no coincidan en parada el bus urbano (línea 60) y la lanzadera.

Desde Autocares Torres, su gerente, Catín Arguimbau, indicaba que, por el momento, el plan es que la primera salida de la estación sea a las 9.50 horas y la última a las 19.20 horas, y a las 10.05 y a las 19.35 horas desde Es Pins. Así, y con trayectos cada 30 minutos, se prevén un mínimo de veinte frecuencias de ida y otras veinte de vuelta, que podrían aumentar con el refuerzo de otro autobús en las horas punta. Sería un servicio «a demanda», especialmente los lunes y viernes que acostumbran a ser más ajetreados, con frecuencias intercaladas, por lo que habría frecuencias cada 15 o 20 minutos.

La compañía conoce la demanda de prolongar el servicio y que coincida con el fin de los trayectos a las urbanizaciones. En este supuesto, el último recorrido que realizan es con salida a medianoche hacia Cala en Bosc (línea 65) y Cala Blanca (64).

La nueva ruta, la City Center Bus, operará cada día, festivos incluidos, salvo los domingos, con un autobús grande, de 51 asientos, que sale de la ‘Mascaró Pasarius’ hacia la Ronda Sur, entrando de nuevo al núcleo urbano por la rotonda de Cala en Bosc y la calle Degollador, Contramurada y Plaça des Pins. El trayecto carece de paradas intermedias y en la plaza arbolada se han suprimido los estacionamientos rotativos junto a la farmacia. El servicio es gratuito para los residentes con tarjeta de transporte y para cualquier usuario que haga transbordo. Para el resto, el billete cuesta 1,60 euros.

Tiempo para consolidarse

Como apuntaba el conseller insular de Movilidad, Juan Manuel Delgado, «el primer día ha sido raro, la gente todavía no tenía mucha información» sobre la ruta y «desde Torres nos han dicho que no ha sido muy utilizada» en su estreno. Aun así, «es un servicio interesante, con ventajas para el viajero», pues le acerca al casco antiguo y «ahora queremos que sea digno, con unas condiciones mínimas en la estación, con más sombras y más lavabos». Es más, que haya unos sanitarios «que se limpien, si tienen que estar sucios, mejor que no se pongan», ironizó.

Delgado insistió en que el Ayuntamiento ha suprimido la parada de Es Pins «sin planificación alguna» y en contra de la opinión del Consell. En realidad la propuesta de liberar la plaza de autobuses y peatonalizar Es Born «es interesante, pero debe hacerse de forma planificada, con tiempo y con consenso social», reprochó. Fue tras la negativa del equipo de gobierno municipal a revertir los cambios cuando «el presidente del Consell propuso la lanzadera, oficialmente ellos nunca lo pidieron». Sea como fuere, «la lanzadera nos sirve de prueba piloto de cara a la futura estación de autobuses», cuyo anteproyecto está «pendiente del informe de un organismo del Govern; cuando lo tengamos, inmediatamente redactaremos los pliegos para licitar la redacción del proyecto definitivo», adelantó Delgado.