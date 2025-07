Eroski reforça l'aposta pel producte local a Menorca i supera els 4 milions d'euros en vendes

Els supermercats Eroski de Menorca van vendre al llarg del 2024 gairebé 4,1 milions d’euros en producte local, la qual cosa suposa un increment del 2,5 per cent respecte a l’any anterior. L’empresa ha fet balanç de la campanya de promoció ‘Productes de Sa Nostra Terra’ a Sant Lluís, juntament amb els proveïdors locals de l’Illa.

Eroski té acords amb 158 proveïdors de les Illes Balears, dels quals 35 són de Menorca. Així, els supermercats de l’illa poden comercialitzar de forma regular gairebé 1.400 referències de productes locals. D’aquesta forma l’empresa assegura productes frescs i d'alta qualitat a través dels seus nou punts de venda, on fan feina més de dues-centes persones.

Durant el 2024 es varen vendre als supermercats de l’illa més de 584.600 litres de llet fresca de Menorca, un 1,6 per cent més que l’any anterior. Pel que fa formatge D.O.P de Menorca, les vendes es varen incrementar un 14 per cent fins als 3,49 milions d’euros, impulsat per la col·laboració estable amb 10 productors locals i la marca pròpia Eroski.

Respecte a fruita i hortalisses de les illes, les vendes es varen incrementar un 17,2 per cent, fregant el milió d’euros (992.000 euros). D’altra banda, respecte als productes de carnisseria, el creixement va ser del 4,5 per cent, fins als 355.000 euros.

Finalment, productes de forn com el pa de pagès, crespellines, galeta molla, coca bamba i ensaïmada varen registrar un creixement del 4,8 per cent respecte a l’any anterior, amb unes vendes per valor de 255.000 euros.

El director general d'Eroski a les Balears, Alfredo Herráez, ha destacat que els consumidors «valoren molt la nostra aposta pels proveïdors locals, i així ho reflecteixen les xifres anys després anys, per nosaltres és un orgull presentar aquesta campanya anual».

A la presentació de ‘Productes de Sa Nostra Terra’ han assistit entre d’altres, la batlessa de Sant Lluís, Loles Tronch; i el segon tinent de Batlia, Alberto Herran; la responsable de Relacions Institucionals d’Eroski, Joana Manresa; el responsable de vendes a Menorca, Manolo Rodríguez; i diferents representants dels proveïdors locals.