Ciutadella no recurrirá la sentencia que le obliga a cerrar el parking inundable de Es Pla

El Ayuntamiento de Ciutadella no recurrirá la sentencia judicial del 30 de junio, que le obliga a incrementar esfuerzos para reducir los ruidos que genera la zona de ocio de Es Pla de Sant Joan y, también, a clausurar el aparcamiento. Desde el Consistorio aún no han estudiado el fallo, pero lo consideran desfasado, ya que, a raíz de la sentencia por la demanda de los vecinos de Sa Muradeta, los dos últimos años ya se han aplicado medidas correctoras con buenos resultados, y el juez, ahora, no lo habría tenido en cuenta.

El fallo de este junio, del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, por el proceso impulsado por Inmobiliaria de Promociones y Arriendos Menorquines (IPAM), declara la inactividad administrativa del Consistorio para acabar con los problemas que afectan a la convivencia por los ruidos del ocio nocturno. Así, condena al Ayuntamiento «al cumplimiento de sus obligaciones legales de control del ruido en los establecimientos», a «controlar de forma efectiva y destinando para ello los medios suficientes para controlar el comportamiento de la gente en la vía pública», y a «desalojar de coches la zona inundable de Es Pla de Sant Joan», dándole «el uso establecido en el planeamiento urbanístico municipal». Hay mejoras Fuentes municipales recuerdan que la sentencia es por una demanda de 2019 y que en estos seis años ha habido otras resoluciones judiciales que impusieron medidas que se están ejecutando para resolver el fondo de la cuestión, los ruidos en Es Pla. Noticias relacionadas La sentencia rechaza el cierre cautelar de los 11 locales nocturnos que pedían los demandantes Señalan desde el Consistorio que en la colársega ya hace varios años que no se permite el estacionamiento nocturno, lo que ha permitido reducir de forma notable las molestias al vecindario. Esta apreciación la corroboran los propios afectados, que en su día interpusieron la demanda por la vulneración de derechos fundamentales y la inviolabilidad del domicilio, y que ahora aseguran que «con el cierre parcial de la noche la mejora ha sido significativa los dos últimos años, ya no se producen los botellones» de antaño. De hecho, el Ayuntamiento defiende que en Es Pla está prohibido aparcar desde hace tiempo, hay señales que lo indican y ha habido sanciones y retiradas de vehículos. La sentencia no distingue que el uso de la zona como aparcamiento sea diurno o nocturno, e incide en su clausura, teniendo en cuenta que es zona inundable. En cuanto al mandato de incrementar esfuerzos de vigilancia, control y sanción, desde la Policía Local todavía no se ha analizado el texto. Con todo, concluyen que el alcance del fallo se estudiará y, a partir de entonces, se valorará qué hacer. Sobre los vecinos de Sa Muradeta, que nada tienen que ver con esta sentencia, sino con la anterior que motivó mejoras, señalan que todavía hay terrazas que emiten ruidos más allá de la medianoche.