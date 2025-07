«¿Contradecirías a tu jefe?»: la pregunta que te puede dejar sin plaza en la policía local de Menorca

¿Valoras más el mérito y reconocimiento propio o el colectivo? ¿Contradices a tu superior si sabes que llevas la razón? ¿Si te encuentras mal, acudes al trabajo? ¿Pones por delante el trabajo a tu vida privada? Este tipo de preguntas, que debían responderse con sinceridad, fueron planteadas a los 18 aspirantes que competían por una de las 17 plazas de policía local en Maó y Ciutadella, dentro del proceso unificado de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), que este año se ha visto envuelto en polémica debido a un cambio en el sistema de puntuación de la prueba psicotécnica, que ha dejado fuera a numerosos opositores.

Los afectados acusan a la EBAP y al Govern balear de una gestión poco transparente, y reclaman una revisión integral de todo el procedimiento selectivo. En Menorca, ocho aspirantes han suspendido la prueba, lo que podría dejar sin cubrir la mitad de las plazas y agravar aún más la falta de agentes en las plantillas locales. En toda la comunidad, son más de noventa los aspirantes que han denunciado públicamente las irregularidades.

Prueba psicotécnica

Los opositores denuncian que muchos de ellos han quedado descalificados a pesar de obtener notas superiores a seis, debido a que la nota de corte para aprobar estaba vinculada al percentil 30 de una muestra externa de 858 personas. Según los afectados, este criterio implicaba que a la práctica la nota necesaria para aprobar rondara el 6,85 sobre 10.

Además, algunos lamentan que las pruebas de los tests de personalidad son injustas, puesto que muchas de las preguntas son ambiguas y opinables. «En una pregunta pedían si valorábamos más los méritos propios o los grupales, y en mi caso depende de la situación. A mí me gusta que se me reconozca que hago bien mi trabajo, pero ellos quieren que yo conteste que prefiero el reconocimiento del grupo. Puedo tener un punto de vista distinto, pero no por ello soy más o menos buen policía», lamenta uno de los aspirantes que no han superado el proceso, quien considera que «para aprobar es necesario mentir».

Los aspirantes a policía tienen que superar un test de personalidad.

En Menorca, para superar las pruebas, muchos aspirantes se apuntan a la Academia Reisan, especializada en preparar las pruebas de acceso a las policías locales de Balears. «Te enseñan a adecuar tus respuestas al perfil que buscan, reforzando rasgos como la disciplina o el trabajo en equipo y evitando las contradicciones», señala otro de los aspirantes, que también se queja de la falta de claridad de algunas preguntas.

Las pruebas psicotécnicas para acceder a las policías locales están diseñadas para evaluar las habilidades y características psicológicas de los aspirantes, y su objetivo es determinar si los candidatos poseen las capacidades mentales, emocionales y de personalidad necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones.

Por ello, estas pruebas abarcan áreas como la inteligencia, el razonamiento verbal y numérico, la memoria, la atención y diversos aspectos de la personalidad. El propósito es obtener un perfil psicológico completo del aspirante, que permita valorar si está preparado para afrontar los retos del trabajo policial.

Plazas sin cubrir

El proceso unificado de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) de 2025 está destinado a cubrir 211 plazas en las policías locales de un total de 12 ayuntamientos de Balears. En el caso de Menorca, se ofertaban 17 plazas —12 en Maó y 5 en Ciutadella—, pero a la vista de los resultados, la mitad podrían quedar vacantes, ya que ocho candidatos han suspendido. A causa, de los cambios en la puntuación, un grupo de 90 opositores de todas las islas ha decidido presentar alegaciones formales. Además, han solicitado una reunión con el tribunal calificador para revisar sus evaluaciones individuales y obtener una explicación detallada sobre las puntuaciones obtenidas.