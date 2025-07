El PP rechaza prescindir del voto de Maite de Medrano en el Consell: «No es una tránsfuga»

Maite de Medrano ya es oficialmente consellera no adscrita a ningún partido político. Después de que se hayan solventando las deficiencias jurídicas del escrito remitido al Consell en que Vox confirma su expulsión de la formación, ya se ha firmado el decreto de presidencia que formaliza su nueva situación en la institución, en la que seguirá teniendo la llave para que el equipo de gobierno del PP pueda sacar adelante sus políticas en situación de minoría.

Así lo confirmó ayer el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, quien aseguró que la nueva condición de De Medrano, de quien defendió que no se ajusta a la definición legal de tránsfuga, «no cambia nada», al menos en lo político, ya que en lo económico ya no podrá percibir una retribución ni tener a su disposición un administrativo. «Nos sentaremos con ella como con el resto de partidos para buscar acuerdos», sentenció, en un debate en la que la protagonista se encontraba ausente por enfermedad.

De esa forma rechazó la propuesta de acuerdo presentada por el PSOE y apoyada por Més per Menorca, con la que buscaba dar un paso más, que el PP se comprometiera políticamente a no aprovechar un voto «que ya no representa a nadie», defendió la portavoz socialista, Susana Mora, para vencer su posición minoritaria. Mora aseguró estar «preocupada por la situación en que queda el Consell cuando llegan asuntos muy importantes como los cambios en el Plan Territorial Insular».

«¿Cuál es la finalidad de esta propuesta?», preguntó Vilafranca, quien aseguró que «ustedes dan por hecho que tenemos garantizado su voto, cuando se ha demostrado que no es verdad. No forma parte del equipo de gobierno. ¿Qué pasa, que su voto no es válido?», se preguntó, antes de defender la aplicación estricta de las normativas. En ese sentido, Mora remarcó que si bien podría tener un difícil encaje jurídico dejar sin efecto su voto, es algo que «con voluntad política se podría hacer».