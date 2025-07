El sindicato médico alerta del colapso de urgencias y pide acudir primero a Atención Primaria

El sindicato médico Simebal advirtió sobre la situación «crítica» de los servicios de urgencias en Balears y reclamó a la población que acuda primero a la Atención Primaria «para no colapsar innecesariamente». Además, a la administración le reclama que se dote de los recursos humanos y materiales necesarios «para garantizar una atención segura y digna». En un comunicado, el sindicato lamenta que «un verano más» los servicios de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias de la comunidad sufran «saturación crónica, sobrecarga asistencial y la falta de personal médico» y que sea gracias a la «entrega, vocación y sacrificio» de los facultativos que se sostenga «un sistema cada vez más tensionado».

Según explican, de momento Menorca y Eivissa responden mejor a la saturación del verano, las medidas organizativas adoptadas han sido distintas, Menorca no ha cerrado camas y, en ambos hospitales, los tiempos de espera para acceder a planta no superan las 24 horas. Sin embargo, se repite patrón en cuanto a las nuevas contrataciones, ya que no se encuentran médicos que quieran trabajar en urgencias en las condiciones que se les ofrecen.

En cuanto a la situación de urgencias, indican que la situación actual refleja una falta de previsión, estrategia y planificación por parte de las gerencias sanitarias. «La sobrecarga de trabajo, los tiempos de espera desmedidos, la falta de camas para ingreso, los profesionales agotados y el colapso en urgencias no son fenómenos nuevos. Son problemas crónicos y clónicos que, verano tras verano, se repiten sin que se adopten medidas estructurales efectivas», remarcan. Así, lamentan que las urgencias se hayan convertido en una nueva puerta de entrada al sistema sanitario, «mientras la Atención Primaria se desmorona por falta de recursos y profesionales».