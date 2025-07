Alaior sufre cortes intermitentes de agua por una avería en la red

Alaior vivió ayer una jornada de incertidumbre y cortes intermitentes de agua a causa de una avería localizada en el puente de la Costa Blanca, que se intentó reparar desde primera hora de la mañana.

Desde el Ayuntamiento y la empresa Hidrobal se había avisado, a través de las redes sociales y mensajes en los móviles, que el servicio de agua estaría interrumpido entre las 10.30 y las 17 horas, por lo que muchos comercios ya estaban preparados para hacer frente a la eventualidad.

En la Peluquería Alessandro llenaron diversas botellas de agua antes de que les cortaran el suministro para poder seguir atendiendo a los clientes. Por su parte, algunos restaurantes, como el del «Casino», también llenaron ollas y se habían organizado para lavar los platos de las comidas por la tarde.

Tareas de reparación

Sin embargo, en un primer momento pareció que no sería necesario cortar el agua, puesto que la avería se consiguió reparar muy rápido y se pudo continuar el suministro gracias al agua de los depósitos.

No obstante, las primeras actuaciones no lograron solucionar el problema de manera definitiva, por lo que finalmente el suministro se interrumpió entre las 14 y las 16 horas, según informó el Ayuntamiento. A pesar de ello, a las 17 horas algunos vecinos aún no habían recuperado el servicio. Además, en muchas viviendas el agua salió con muy poca presión durante toda la mañana. Finalmente, la situación no fue a mayores y no hubo que lamentar grandes afectaciones.