El vidre que separes té més cicles de vida: així es recicla a Menorca

El reciclatge del vidre és un dels processos més eficients que existeixen. Es pot reciclar al 100% i tantes vegades com calgui, sense perdre qualitat. A Menorca, aquest gest comença als contenidors verds i continua amb una cadena de gestió que culmina fora de l’illa, però amb un impacte ambiental positiu que es queda aquí.

Amb motiu de la campanya estival Moviment Banderes Verdes 2025, impulsada per Ecovidrio, el Consorci de Residus i Energia de Menorca ha publicat un vídeo per mostrar tot el recorregut que fa el vidre que separem per reciclar.

Què passa amb el vidre un cop el diposites al contenidor verd?

Tot el vidre recollit a Menorca, ja sigui en els contenidos de la via pública com amb el porta a porta domiciliari o comercial, es trasllada a les instal·lacions de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà, on s’emmagatzema temporalment. Posteriorment, es carrega en contenidors i s’envia amb vaixell a Mallorca, concretament a la planta de reciclatge de vidre TMA Recicla (Bunyola), on es transforma en calcí, el producte resultant de la neteja i tractament del vidre que s’empra per el·laborar nous envasos.

Aquest procés evita l’extracció de matèries primeres, redueix les emissions de CO₂, estalvia energia i evita que els residus acabin a l’abocador. Prioritzar els envasos de vidre en lloc dels de plàstic és una decisió responsable i clau per avançar cap a una economia circular.

Moviment Banderes Verdes: el compromís del sector turístic

Un terç dels envasos de vidre consumits a Menorca es generen en temporada alta, i el 50% d’aquest volum prové del sector HORECA (hotels, restaurants i cafeteries). Davant aquesta realitat, el compromís del sector amb el reciclatge de vidre es imprescindible per garantir la circularitat i reciclatge d’aquest material.

Per aquest motiu, el Consorci i els vuit ajuntaments de l’illa participen cada any en la campanya Moviment Banderes Verdes, que recolza l'esforç que fa el sector HORECA per al reciclatge de vidre.

Enguany, aquesta iniciativa compta amb la participació de l’Associació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Menorca (CAEB); l’Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants (PIME) i l’Associació Hotelera de Menorca (ASHOME), que sumen més de 260 establiments de l’illa adherits a la campanya i compromesos amb la millora de la recollida selectiva de vidre. A nivell estatal, hi participen més de 180 municipis i 15.000 establiments.

Com funciona la campanya?

Un equip d’informadors visita els establiments per:

Detectar necessitats específiques de cada local.

Assegurar la dotació de contenidors.

Informar sobre bones pràctiques i normativa.

Monitoritzar la gestió i recollida del vidre.

A més, s’avaluen aspectes com la gestió de les altres fraccions, el consum responsable de recursos o l’ús de producte local. L’objectiu: millorar cada any els resultats i premiar als establiments més sostenibles de les Balears.

Un factor clau per millorar les xifres de reciclatge en el sector és la seva participació en sistema de recollida porta a porta comercial. Aquest servei, impulsat pel Consorci i els ajuntaments, inclou no només la recollida de la fracció de vidre, sinó també les de paper i cartó, envasos lleugers, fracció resta i fracció orgànica. Gràcies a aquest model, augmenta la separació en origen, és molt més precisa i es facilita una gestió més eficient de cada fracció, també de la fracció d’envasos de vidre.

Novetat 2025: Ecovidrio, amb la col·laboració de Paisaje Limpio, premiarà els municipis amb millor puntuació amb una jornada de neteja d’una platja del seu litoral.

Objectiu: revalidar la Bandera Verda

L’estiu passat, Menorca va reciclar 1.529 tones de vidre, un 3,9% més que l’any anterior, fet que va permetre revalidar la Bandera Verda com a territori compromès amb el reciclatge.

Enguany, el Consorci, els ajuntaments i les associacions empresarials de PIME, CAEB i ASHOME tornen a unir esforços per revalidar aquest reconeixement.

Separar bé el vidre és una responsabilitat compartida —i també una oportunitat per fer de Menorca un referent en sostenibilitat.