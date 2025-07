Las medidas para frenar el gasto de agua en Maó: prohibir limpiar los barcos, regar el césped y cruceros sin repostar

Héctor Pons aseguró que las tarifas progresivas, en el caso del consumo de agua, no siempre logran desincentivar su uso, ya que hay personas dispuestas a pagar más, «ya sea para mantener el jardín verde o para consumir más agua». Por ello, explicó que no descartan establecer un límite de consumo que no se pueda superar, dentro de la ordenanza de ahorro de agua que todos los municipios deberán tener.