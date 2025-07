Todos los municipios de Menorca, excepto Maó, se resisten a aplicar restricciones en el consumo del agua

A pesar de que la situación de prealerta por sequía se mantiene desde hace dos años en toda la Isla, los ayuntamientos consideran que no es necesario aplicar restricciones para reducir el consumo, como ha hecho Maó, más allá de las medidas puntuales y las campañas informativas que apelan a la colaboración ciudadana.

Para reducir el consumo de agua, todos los municipios de las Illes Balears deberán contar con una ordenanza de ahorro antes de 2027, aunque en Menorca ningún consistorio la ha aprobado todavía.

Ciutadella

A diferencia de Maó, en Ciutadella las medidas de ahorro de agua implantadas hasta ahora han sido más bien escasas y se limitan al cierre de las duchas en las playas.

Además, se está estudiando la posibilidad de reducir la presión del agua en el casco urbano en función de la demanda, lo que permitiría disminuir el consumo, aunque la medida aún no se ha aplicado. Cabe recordar que el Plan de gestión sostenible del agua y de emergencia por sequía de Ciutadella prevé la puesta en marcha de medidas de ahorro en situación de prealerta.

Alaior

Desde el Ayuntamiento de Alaior aseguran que no está previsto implantar ninguna medida de restricción y ahorro de agua, ya que consideran que no es necesario. «El acuífero que abastece a la población se encuentra en buen nivel, aunque, como siempre, recomendamos a la ciudadanía que intente ahorrar al máximo posible», señala el concejal Lorenzo Triay. A pesar de que los ayuntamientos que tienen una población estacional superior a los 20.000 habitantes deben contar con un plan de emergencia por sequía, Alaior no lo tiene.

Sant Lluís

En Sant Lluís, de momento, no está previsto implantar medidas para restringir el consumo de agua. «Desde Aigües Sant Lluís, que es la empresa concesionaria del servicio, no se nos ha comunicado que existan problemas de abastecimiento», señala la alcaldesa Loles Tronch.

Sant Lluís sí que cuenta con un plan de emergencia por sequía, que contempla la aplicación de medidas de carácter general y voluntario para el ahorro de agua en situación de prealerta.

Es Castell

En Es Castell, el equipo de gobierno explica que ha puesto en marcha una serie de medidas para mejorar la gestión de los espacios públicos, como la instalación de sistemas de riego por goteo y la priorización de especies vegetales autóctonas. También se prevé, a corto plazo, utilizar el agua del depósito de tormentas para el riego.

Asimismo, se ha puesto en marcha la campaña «Gotes d’aigua», que ofrece consejos para el ahorro de agua y proporciona información sobre el estado de las reservas.

Ferreries

El Ayuntamiento de Ferreries asegura que, de momento, el abastecimiento en el núcleo urbano está garantizado y no se prevé aplicar restricciones. En cambio, el alcalde Pedro Pons explica que la situación en la urbanización de Cala Galdana sí les preocupa, por lo que se distribuirá un bando entre residentes y negocios solicitando la adopción de una serie de medidas de ahorro, como restringir al máximo el riego o el lavado de vehículos, y evitar rellenar piscinas, entre otras.

Es Mercadal

En Es Mercadal recuerdan que hace años eliminaron las duchas de las playas, y que los lavapiés permanecen cerrados. El Consistorio está trabajando en la elaboración del Plan de gestión sostenible del agua, que incluye el Plan de emergencia por sequía, aunque aún no ha sido aprobado.

Es Migjorn

El equipo de gobierno de Es Migjorn asegura que los niveles de los pozos en el municipio se mantienen en buen estado, y no tienen previsto aplicar medidas de restricción del agua, aunque las duchas de las playas volverán a permanecer cerradas. El Consistorio está preparando una campaña de concienciación con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la necesidad de reducir el consumo.