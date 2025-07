Ferreries prohibirá a todo tipo de caravanas aparcar en el pueblo

El Ayuntamiento de Ferreries prevé prohibir el estacionamiento de cualquier tipo de caravana en el casco urbano y solo podrán aparcar en caso de que se habiliten zonas para ello en un futuro. Así lo expresaron los distintos grupos municipales en el último pleno, durante el debate para la aprobación inicial de la nueva ordenanza de tráfico, movilidad y seguridad ciudadana. El texto, ya en exposición pública, será objeto de algunas modificaciones que deberán aclarar dónde se puede aparcar y dónde no.

La ordenanza aprobada de forma inicial presenta algunas lagunas que el Consistorio pretende subsanar de cara a la aprobación definitiva.

Queda claro que no se permitirá aparcar ninguno de estos vehículos cuando sea para pernoctar, pues para ello ya existen lugares específicos. Las dudas surgen a la hora de regular el estacionamiento, uso que el texto aprobado ahora, en su artículo 92, g, recoge que «no se podrán estacionar en las vías públicas los remolques y caravanas, separados del vehículo motor, ni tampoco las cajas, tipo contenedor, de los vehículos de tercera categoría». Sin embargo, no queda claro qué ocurre con las autocaravanas y otros vehículos camperizados, tal como manifestaron desde la Entesa de Ferreries.

El alcalde de la localidad, Pedro Pons, reconoció que habrá que introducir modificaciones para aclarar el articulado y, como aclaraba ayer, falta definir dónde podrán aparcar. La intención es que las autocaravanas solo puedan hacerlo en zonas especialmente habilitadas para ello, un máximo de 24 horas y no siendo posible ubicaciones sucesivas a menos de 500 metros, y «en ningún caso para acampar o pernoctar». Así, la idea es que estacionen en el polígono industrial.

En cuanto a las camper, habrá que estudiar su casuística, al ser furgonetas que pueden estacionar del mismo modo que los turismos.

Cala Galdana

El estacionamiento de este tipo de vehículos no estará permitido en Cala Galdana, al no tener una zona industrial. Además, en la carretera de acceso a la urbanización hay un camping, especialmente dedicado a este tipo de turismo.

Por otro lado, la portavoz de la Entesa, Maite Pons, se interesó también por los remolques para caballos, muy comunes en el pueblo, y requirió que se concretara dónde se podrán aparcar, teniendo en cuenta que son vehículos matriculados.

Movilidad personal

La nueva ordenanza de tráfico de Ferreries se está elaborando tras dos décadas de vigencia de la actual. Fue aprobada en 2004 y, como apuntaba el alcalde, desde entonces han surgido nuevos modos de transporte, como son los vehículos de movilidad personal.

Sobre estos, Maite Pons se refirió a la prohibición del uso lúdico de los patinetes que contempla la ordenanza, relegándolos únicamente a zonas específicas para esta finalidad. Sin embargo, en Ferreries no hay ningún lugar, lo cual impediría la práctica de este «deporte».

Pedro Pons desvinculó este articulado de la falta de espacios para patinadores. «Una cosa es que no puedan utilizar la calle, y otra es que no tengan un espacio, son temas que van por vías diferentes». La edil de la Entesa lamentó que «no hay ningún proyecto previsto, estarán años en tener un sitio y no deja de ser un deporte».