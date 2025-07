Numa niega el uso privativo de la plaza Quintana de Mar: «Será la policía quien controlará el acceso»

Los promotores del proyecto de urbanización de la calle Marino Benejam y la plaza Quintana de Mar, desmintieron ayer con rotundidad los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Ciutadella, para denegar la instalación de pilonas automáticas para controlar el acceso del tráfico rodado en el vial. Rechazaron de forma categórica que, como señalaba el día antes la concejal de Urbanismo, Sandra Moll, estos elementos se hubieran colocado de forma unilateral y que los responsables del museo de la Fundació Numa se reservaran el control de acceso y, con ello, que pretendieran el uso privativo del espacio público.

Desde la junta de compensación de la unidad de actuación 44, formada por tres sociedades, IPAM Real Estate SL, IPAM Art SL y Doguica SL, además del propio Consistorio, acusaron a la parte municipal de lanzar falsedades. Primero, negaron ningún interés privado sobre la calle y la plaza, recordando que, como en todo desarrollo urbanístico, «cuando la administración recepciona las obras, pasa a ser zona pública». Es más, cuando se formalice el traspaso, el cual reclaman ya, «será la policía quien controlará el acceso con las pilonas».

Acuerdo verbal

El desarrollo de la UA44 se ha abordado en varias reuniones entre promotores y Ayuntamiento. Allí se planteó un cambio de sentido del tráfico y de la necesidad de instalar pivotes para evitar estacionamientos en una calle que «es un paseo» y donde no se permitirá aparcar, como apuntaba el arquitecto responsable del proyecto, Sebastià Pons. Fue entonces cuando se propuso instalar pilonas hidráulicas de activación a distancia, «para facilitar la labor policial» y «nos instaron a presentar un modificado» del proyecto.

Es cierto que el sistema se instaló antes de tener aprobado la modificación del proyecto, pero aún así la junta de compensación no comprendió el desmarque último de los técnicos municipales. Pese a ello, los días 10 y 11 de abril, los promotores retiraron el sistema automático e instalaron los pivotes manuales, que igualmente se encargará de poner y retirar la policía local cuando sea preciso.

«Pensábamos que era positivo, para quitar trabajo e ir modernizando el sistema», apuntaba Pons, insistiendo a la vez en que no había ningún uso privativo. «Durante las obras y mientras no se recepciona el proyecto, es el promotor el responsable de este espacio, por este motivo estaban las pilonas levantadas, para evitar cualquier incidente». Un bloqueo de la vía que levantó suspicacias entre el vecindario y que «no entendemos cómo, después de hablarlo, el Ayuntamiento no autorizó el cambio», lamentan. Además, desde la junta de compensación lamenta que se haya vinculado a la Fundació Numa cuando «es una persona jurídica diferente y no promueve el proyecto».

En cuanto a la recepción de las obras, los promotores tienen previsto convocar la junta en agosto para hacer efectivo el traspaso al Ayuntamiento.