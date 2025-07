Las grandes ‘rent a car’ acusan al Consell de querer limitar la entrada de coches en Menorca sin un diagnóstico real

Las grandes empresas del alquiler de coches acusan al Consell de anunciar limitaciones en la entrada de vehículos sin contar con un diagnóstico real sobre la situación que vive la Isla en las épocas de mayor tráfico. El estudio de carga encomendado por la institución insular, que sitúa el techo de vehículos en 120.000 y debe servir de base para el futuro reglamento, se vuelve especialmente impreciso cuando aborda el impacto de la flota del sector en las carreteras de la Isla, presentando «estimaciones» e «indicios» que apuntarían a la presencia en temporada alta de una oferta de unos 13.000 vehículos.

«Empezamos mal si se pretende limitar las entradas de vehículos sin saber, por ejemplo, si hay más ‘rent a car’ o coches de no residentes», algo que no se precisa en el documento hecho público por el equipo de gobierno. «Se necesita un estudio bastante mejor para que las decisiones estén basadas en hechos reales», reflexiona Toni Masferrer, de la Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos de Balears (Baleval), que en la Isla agrupa a las mayores empresas del sector y que ha presentado recurso contencioso-administrativo contra la limitación de vehículos aprobada en el Consell de Eivissa para este mismo verano.

En Menorca, el gobierno presidido por Adolfo Vilafranca todavía no ha dado ningún paso administrativo cierto, más allá de expresar su pretensión de empezar a aplicar límites a partir de la temporada del año 2026 y exponer por dónde van sus intenciones en la presentación hace dos semanas del estudio de carga elaborado por la consultora Cinesi, la misma que ha realizado el diagnóstico para el Consell de Mallorca. «Lo que defendemos desde el sector es la legalidad de lo que se haga», explica Masferrer, «sin conocimiento no se puede jugar con las empresas y trabajadores de un sector».

En ese sentido, invita al Consell a ser muy cuidadoso con los pasos que da para que el proceso tenga garantías. «Muchas veces las administraciones toman decisiones que luego la Justicia acaba tumbando, eso es perder el tiempo, despista, provoca desgaste y genera incertidumbre». En Eivissa han recurrido judicialmente por motivos de forma, pero también de fondo. En un comunicado remitido el pasado mes de mayo, Baleval denunciaba que la limitación de vehículos de la pitiusa «entra en conflicto con las normas de competencia estatales y de la Unión Europea» y «contraviene la libertad de movimiento, la libertad de establecimiento, la libre circulación de mercancías y la unidad de mercado», además de considerar en ese caso que «la prohibición no está justificada, de manera suficiente, por un estudio de carga que contemple medidas alternativas y que demuestre que se ha optado por la medida menos lesiva contra los derechos fundamentales». Todo un aviso para navegantes.

También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha manifestado contraria a la normativa ibicenca, algo que ya hizo con Formentera, un caso pendiente de resoluciones judiciales. Aunque el órgano de control se centra en recurrir contra el mecanismo que utiliza el Consell de Eivissa para la asignación de autorizaciones de vehículos de alquiler, desde el sector se considera que es un mal augurio. «Si ya desde el principio te dicen que los has hecho mal...»

Limitación

Cabe recordar que el documento que analiza la capacidad de vehículos que tiene Menorca exceptúa los registrados en la Isla (algo más de 86.000) y sitúa el límite de entradas en cerca de 34.000. De ellos reserva el 60 por ciento a la cuota de entrada a los vehículos destinados al uso particular (20.369 entre turismos y motos) y el otro 40 por ciento a los vehículos que entran para nutrir el negocio de alquiler sin conductor, 13.578 entre vehículos de cuatro y dos ruedas.

Especifica que las empresas locales –obviamente si tienen los vehículos registrados aquí– quedan exentas de limitaciones. Desde la Asociación Empresarial Menorquina de Alquiler sin Conductor (PIME), que agrupa a la mayoría de las pequeñas empresas locales del sector, desconocen asimismo en qué se basan los cálculos que realiza el estudio encargado por el Consell, que estima en 13.000 el número total de vehículos de alquiler en la punta del verano pasado.

Empresas locales

Su presidente, Luis Gual, explica que hace unos meses les pidieron información sobre las flotas de sus empresas asociadas: «Nosotros respondimos, son 4.200, pero dudo que las empresas grandes les hayan dado esa información, por lo que no sé muy bien de dónde sale la cifra final». Desde aquel contacto asegura que no han tenido más noticias que las leídas en prensa. «No sabemos qué es lo que quieren hacer, han escogido una mala época porque estamos en temporada, hubieran podido esperar, ahora no tenemos mucho tiempo para analizarlo». En cualquier caso, avanza que «las medidas que vengan en beneficio de las empresas locales son positivas.