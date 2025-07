Falta de personal y salarios obsoletos: los maleteros del Aeropuerto de Menorca denuncian condiciones precarias

Trabajadores de tierra del Aeropuerto de Menorca han hecho llegar a este diario sus denuncias por las condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo durante la temporada estival.

Horarios partidos, hasta con tres turnos diarios impuestos por algunas compañías, sueldos bajos y por tanto obsoletos, además del esfuerzo físico que implica la movilidad constante de las maletas, de los aviones a las cintas, sumado a las altas temperaturas y la exposición de horas y horas al sol provocan las quejas de los profesionales de mayor recorrido en la instalación aeroportuaria menorquina porque comprueban que pasa el tiempo y su situación no mejora.

Jubilaciones recientes y la dificultad de encontrar más personal porque las condiciones de trabajo y salario no compensan la dedicación, motivan que el personal sea insuficiente para atender la cantidad de salidas y llegadas que se producen a diario. «Somos unos 170 pero no bastan por las bajas que hay y por la cantidad de trabajo que se acumula», indica uno de los maleteros afectados.

La baja retribución y la inestabilidad permanente «porque no sabemos si una semana vamos a trabajar 20 o 30 horas, o nos van a cambiar los turnos de un día para otro», denuncia, no contribuye a cubrir las ausencias porque las alternativas brillan por su ausencia.

Los jóvenes no aceptan este cometido como antaño, «hay compañías que les obligan a venir en tres turnos, por la mañana, al mediodía y por la noche, y eso no se paga». Son cuestiones, explica este profesional, que el viajero, sea turista o residente, desconoce «y eso acaba provocando que no se pueda dar un buen servicio».

Ramón Carreras, delegado sindical de Comisiones Obreras en el grupo AENA del Aeropuerto, asegura desconocer esta problemática que denuncian varios maleteros de la instalación, por lo que señala que lo primero que deberían hacer sería dirigir sus quejas hacia sus delegados sindicales.