Fallece Ignasi Mascaró, una vida dedicada a la docencia, la cultura menorquina y el estudio filológico

Ignasi Mascaró Pons (Ciutadella, 1951) ha fallecido tras desarrollar una intensa trayectoria en los ámbitos de la docencia, la cultura menorquina y la investigación filológica. Fundador del Institut Menorquí d’Estudis, formaba parte de la sección de Llengua i Literatura del IME.

Licenciado en Ciencias Románicas por la Universidad de Barcelona, en septiembre de 2016, después de 38 años de ejercicio profesional como profesor de Latín, Griego y Cultura Clásica, 32 en el Institut Josep Maria Quadrado. También desempeñó la presidencia de este centro de Secundaria. Había iniciado su actividad en la enseñanza en el Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, donde trabajó durante cuatro años, y, una vez aprobada las oposiciones, fue destinado al Institut Sant Vicenç Ferrer de Valencia.

El exdirector del J.Mª Quadrado Miquel Àngel Casasnovas, hoy presidente del Cercle d’Economia de Menorca, manifiesta a «Es Diari» que «destacaba por su buena relación con los compañeros del claustro de profesores y con el alumnado; era una persona muy apreciada en el centro docente».

En el momento de su jubilación profesional, Ignasi Mascaró declaró: «me ha agradado impartir clases. Los compañeros siempre me han considerado un privilegiado, y no van del todo encaminados, porque enseñar Latín y Griego en Bachillerato, con alumnos más maduros, es exigente, pero no es tan duro en otros aspectos. Lo he disfrutado mucho y, un poco enigmáticamente, lo he vivido con pasión hasta el último día y el trabajo no se me ha hecho pesado».

«He puesto pasión en el trabajo, en las lenguas y también pasión por conocer el mundo que es, de hecho, lo que trata la educación: entender el mundo y el entorno, pasado y presente; en mi caso más el pasado. Al mismo tiempo me satisface que esta pasión por las lenguas haya dejado a alguien impresionado, dado que algunos de mis alumnos lo han estudiado y mantengo relación con ellos».

Políticamente, Ignasi Mascaró fue un hombre comprometido con la izquierda menorquina. Participó y colaboró activamente con el PCIB durante la Transición y concurrió a las primeras elecciones municipales, celebradas en 1979, como integrante de la candidatura de esta formación al Ayuntamiento de Ciutadella.

Colaborador constante de «Es Diari», fue autor de trabajos de investigación lingüística y sociolingüística, el uso de catalán y la política lingüística en Balers, como «Enquesta sociolingüística als maonesos» (Consell Insular, 1981), «Introducció a l’entonació dialectal catalana», editado por la Universitat Pompeu Fabra.

En 1995 la editorial La Magrana de Barcelona publicó las «Faules» de Fedro en la colección «L’esparver clàssic», con traducción al catalán, prólogo y anotaciones de Ignasi Mascaró.

En 2009 redactó el prólogo del «Llibre I de les Odes d’Horaci», d’Antoni Moll Camps, editado por el IME y en 2002 participó en el 28 Col.loqui de la Societat Onomàstica de Menorca, organizado por el Institut Menorquí d’Estudis. Tradujo, con Susanna Allés Torrent, «¿Convé que un home vell es casi?», de Poggio Braccioloni, publicada en 2020 por la editorial Adesiara.

Apasionado por la música, Ignasi Mascaró fue un miembro activo de Jazz Obert de Menorca, donde desempeñó la presidencia. La junta directiva de Jazz Obert manifiesta que «per noltros en Nasi era la veu sàvia, afinada, intel·ligent i amable, enemic de les estridències, amb aquella presència serena i educada que tots admiràvem. Durant molts anys va formar part de la Junta, i en va ser també president, deixant-hi una empremta profunda. Fins i tot quan la seva participació es va fer més esporàdica, seguia ajudant sempre que podia: amb les falques de ràdio, amb els seus escrits brillants per al llibret, amb la seva mirada crítica i encertada. Era un amant del jazz d’origen, d’aquell que sempre reivindicava amb convicció, i també de les llengües, que tant dominava i estimava».

Ignasi Mascaró Pons, perteneciente a la família de «can Julio de s’estany», emblemático establecimiento de la calle del Roser de Ciutadella, vivió también con interés el mundo del teatro. En 1974 publicó en la revista «Lluc» un artículo sobre «El retaule del flautista» con motivo de la polémica suscitada en Menorca por la puesta en escena de esta obra durante el tardofranquismo, cuya representación fue prohibida por las autoridades políticas de la Isla.