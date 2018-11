Se desbordan los torrentes de Son Parc, Tramontana y Sant Joan des Vergers

Las fuertes precipitaciones registradas la madrugada y la mañana de este viernes han obligado a cerrar la zona de acceso de Son Parc y el Camí de Tramontana tras desbordarse los torrentes de ambas zonas.

El alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller informa que para acceder y salir de la urbanización de Son Parc se recomienda hacerlo a través de Coves Noves.

Testigos presenciales aseguran que algunos vehículos, tras el desbordamiento del torrente, han quedado atrapados en el agua.

El campo de gol de Son Parc ha informado que debido a las inundaciones permanecerá cerrado hasta el próximo lunes.

ATENCIÓN: debido a las inundaciones causadas por las fuertes y continúas lluvias el Campo permanecerá cerrado hasta el Lunes 5 de Noviembre.

ATTENTION: due to the floods caused in the Course and in our facilities the Course will be closed until Monday 5th November. pic.twitter.com/NOHAmzRMYS