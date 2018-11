180 días de trabajo solidario por un robo en Llucmaçanes

El juez, Bartomeu Mesquida, permutó este miércoles la condena de dos años de prisión por 180 días de trabajo solidario y el pago de 279 euros de indemnización a un hombre, español, por haber robado una tablet y 100 euros en una casa de Llucmaçanes el 14 de noviembre de 2016 tras romper una ventana.

El acusado, con antecedentes penales no computables, deberá estar tres años sin delinquir. «Le damos un plazo de confianza siempre que no delinca en ese tiempo, si no es así deberá entrar en prisión», le dijo el magistrado. Antes, fiscal y abogado no se habían opuesto a la suspensión de la ejecución de la condena en prisión.