Un hombre se entrega tras clavar un cuchillo a otro en un bar de Maó

Se presentó para entregarse en la Comisaría de Maó en la madrugada de este lunes tras haber agredido con un cuchillo a otro hombre horas antes en un conocido bar de la avenida Menorca.

El hombre, de 56 años de edad, nacido en Menorca, quedó inmediatamente detenido como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca ya que poco antes había sido denunciado por su víctima, un hombre español, de 27 años de edad.

La trifulca se produjo en el interior del establecimiento sobre las 9 de la noche. Al parecer el presunto agresor se encaró con el otro hombre, al que ya conocía, tras llamar su atención golpeándole la espalda junto a la barra del bar. En ese momento le sacó el cuchillo y se lo puso a la altura de la cabeza. El hombre, sorprendido, reaccionó dándole una fuerte patada e instantes después ambos rodaron por el suelo. En el forcejeo el presunto agresor consiguió clavarle el cuchillo en el muslo de una pierna, provocándole una herida incisa de la que inmediatamente comenzó a manar sangre de forma abundante.

El agredido, tras ser separados ambos por los responsables del local salió del establecimiento y fue acompañado al Hospital Mateu Orfila donde le realizaron la cura en la pierna afectada. Posteriormente acudió a la Comisaría de la Policía Nacional para denunciar la agresión. Una patrulla acudió en busca del presunto agresor que, ya de madrugada, se personaría en las dependencias judiciales para entregarse.

El acusado pasó la noche en el calabozo y el lunes al mediodía fue puesto a disposición judicial.

Libre, con medidas cautelares

El juez dictó su libertad provisional con una orden de alejamiento respecto al hombre al que agredió, a la espera del juicio rápido que ha sido señalado para este mismo jueves.

El acusado, en su declaración, aseguró que no podía explicar lo que había sucedido ya que no recordaba nada de la noche anterior al hallarse bajo la influencia de las bebidas alcohólicas que había tomado después de muchas horas de fiesta. Dijo que había decidido acudir a la Comisaría acompañado por un amigo cuando supo que la Policía Nacional le estaba buscando. En todo caso el abogado de oficio quiso precisar que la agresión no fue una puñalada en sí, sino un corte en el muslo.