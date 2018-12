Denuncian que las reclusas de la cárcel de Menorca no tienen agua caliente, ni calefacción

La diputada menorquina, Montserrat Seijas, ha denunciado la sitúación en la que se hallan las dos reclusas que cumplen condena en el Centro Penitenciario de Menorca, tras el ingreso de una de ellas hace tres semanas, y el traslado de la otra, desde Palma a mediados del pasado mes. Seijas denuncia que no se cumple el anuncio hecho por Instituciones Penitenciarias sobre la disponibilidad de celdas específicas para mujeres lo que ocasiona serios problemas a las dos únicas mujeres que figuran internas en la prisión menorquina.

Familiares de ambas reclusas han informado a la diputada que desde su ingreso solo se han duchado en una ocasión con agua caliente y que no disponen de calefacción en la celda.

Indica la diputada que las dos mujeres permanecen en el módulo de ingresos, que sigue su funcionamiento ordinario, con lo cual cada vez que entra un recluso varón han de salir del módulo de ingresos, y son confinadas con improvisación al lugar que se pueda aunque sea un pasillo. Sin embargo, han coincido con hombres en la biblioteca o en talleres, por lo que denuncian que la norma se aplica asimétricamente, aunque quieren dejar muy claro que no es un problema de los funcionarios los cuales las tratan con la humanidad que se precisa y gestionan los escasos recursos lo mejor que se puede.

En un caso específico han indicado que debido a la falta de funcionarios suficientes, el pasado domingo tuvieron que permanecer encerradas todo el día en un cuartito, han denunciado los familiares.

N.Ll.R., hija de una de las reclusas, ha declarado que “ el módulo de mujeres es un cuento porque están en el mismo cuarto que estaban antes de que las trasladarán a Palma, eso sí la han pintado”. Así mismo señala que “hay muchas deficiencias” y nos van a devolver a nuestra madre gravemente enferma, con una neumonía, por un delito que no cometió y que aunque fuera acusada de ello, nadie ha de quedar sin sus derechos”.

Seijas ha anunciado ya que llevara una Proposición no de Ley de urgencia ante la comisión de Derechos Humanos "para que se resuelva esta situación de una vez por todas". Añade la diputada que "está claro que no solo tenemos una justicia patriarcal sino que se aplican penas punitivas y no reinsertativas a las mujeres, algo inadmisible y de gran misoginia", indica.