Justicia paga a los abogados de oficio de Balears

El Colegio de Abogados de Balears ha recibido una transferencia procedente del Ministerio de Justicia para pagar a los abogados del turno de oficio por los asuntos tramitados en noviembre y diciembre de 2018.

El abono se ha producido dos días después de las concentraciones de protesta llevadas a cabo por el colectivo y un mes después del requerimiento de pago formulado públicamente desde Abogacía Española, ha recordado la entidad colegial en un comunicado.

Fuentes del ministerio han indicado al colegio que la semana que viene está previsto que se realice la transferencia de lo adeudado por el mes de enero de 2019 por lo que, de ser efectivamente así, quedaría pendiente todavía el abono del mes de febrero.

El Colegio de Abogados de Balears ha anunciado que seguirá reclamando de los poderes públicos «el reconocimiento y trato digno que merecen los abogados del Turno de Oficio, la mejora de los baremos y el pago mensual puntual de su trabajo».

Los abogado de oficio de las islas se concentraron el martes ante los juzgados de Sa Gerreria para reclamar que les pagaran los 4 meses que llevaban sin cobrar. Calculaban que el ministerio les adeudaba 1,6 millones de euros.

También habían sufrido impago durante varios meses del año pasado, por lo que la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Balears anunció la semana pasada que, si no cobraban, se planteaban convocar paros parciales desde abril y no asistir a los juicios en los que no hubiera preso o víctima de violencia de género.