Continua muy grave el hombre atropellado en la Vía de Ronda de Maó

El hombre de 83 años que este lunes al mediodía fue atropellado en la Vía de Ronda de Maó continua ingresado en la UCI del hospital Mateu Orfila en estado muy grave, según informan fuentes del centro.

El herido, de nacionalidad británica, presenta un cuadro de politraumatismo y durante la tarde de ayer pasó por el quirófano para ser intervenido de alguna de las graves lesiones que le provocaron el impacto del vehículo.

El accidente ocurrió este lunes sobre la 1 del mediodía cuando el hombre cruzaba por la Vía de Ronda, en un lugar donde no hay paso de peatones y a una hora de gran afluencia de tráfico. Fue entonces cuando un Fiat Panda que circulaba en dirección a Es Castell no advirtió su presencia y se lo llevó por delante. El conductor del vehículo, de unos 35 años de edad, de nacionalidad española, no puedo evitar el atropello.

Minutos después acudieron varias dotaciones de la Policía Local de Maó y dos ambulancias del 061. Una de ellas, tras inmovilizar al herido, lo trasladó al Hospital Mateu Orfila donde ingresó en Urgencias.

Los agentes se hicieron cargo de regular el tráfico que quedó ralentizado hasta que las ambulancias despejaron la calle.

La Policía Local elaboró el atestado y tomó las marcas del accidente sobre el asfalto para tratar de establecer la velocidad a la que circulaba el vehículo, después de tomar declaración al conductor del Fiat Panda y a los testigos del siniestro. El conductor resultó ileso y su vehículo sufrió daños materiales de consideración.