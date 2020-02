Eluden la prisión dos condenados por robar 6.145 euros en un local de Maó

Dos hombres fueron condenados ayer a un año y dos meses de prisión uno de ellos, y a un año el otro, como autores confesos de un robo con fuerza cometido el 4 de junio de 2017 en un bar restaurante del Moll de Ponent, del puerto de Maó. La pena no se ejecutará ya que el fiscal no se opuso a la suspensión del castigo que aceptó el juez, Bartomeu Mesquida, siempre que no delincan en un plazo de dos años.

Sin embargo, en el caso de uno de los acusados, deberá cumplir 180 días de trabajo solidario por ser reincidente.

El fiscal les pedía en un principio 4 años y 9 meses, y 3 años de prisión, respectivamente. Su acuerdo con los abogados, Carmen y Manuel Pecharromán, hizo que la condena se viera sensiblemente rebajada. Fue así por los atenuantes de toxifrenia, ya que estaban bajo los efectos de las drogas cuando cometieron el robo, y reparación de daños ya que ambos ya habían consignado los 6.145 euros que robaron aquella noche tras saltar el muro que conducía a la terraza del local. Una vez dentro consiguieron forzar la caja fuerte y se apropiaron del dinero.