Primer detenido en Maó por desobedecer el estado de alarma

Agentes del Cuerpo Nacional de Policia han detenido en la mañana de este viernes a un hombre español de 56 años de edad por desobediencia al hallarse en la vía pública sin justificación incumpliendo las restricciones derivadas del estado de alarma a causa del coronavirus. Se trata de la primera detención que se produce en Menorca por esta circunstancia.

El hombre se encontraba en la Estación de Autobuses de Maó poco después de las 10 de la mañana junto a otros tres supuestos amigos. El vigilante de la estación les indicó que no podían permanecer en el lugar pero todos hicieron caso omiso a sus indicaciones por lo que requirió la presencia de la Policia Nacional. Cuando los agentes llegaron los cuatro hombres se habian dispersado. Uno de ellos pudo justificar que se hallara en la vía pública, otros dos fueron multados al no poder hacerlo mientras que el cuarto había cogido una silla y una mesa de la cafetería y se encontraba leyendo tranquilamente el periódico.

Los agentes le indicaron que no podía seguir allí, pero el hombre insistió en hacerlo y les comunicó desafiante que no se marcharía a su casa hasta que no hubiera acabado la lectura del diario. Esa desobediencia le costó su detención y posterior conducción a los calabozos de la Comisaría de la Policía en la Plaza Miranda desde donde está pendiente de prestar declaración ante el juez de guardia por videoconferencia.