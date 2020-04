El puerto de Ciutadella registra una 'rissaga' de 70 centímetros

La passada mitja nit hi ha hagut una rissaga de quasi 70 cm a Ciutadella. Hi havia avís groc d'AEMET. He posat juntes les dades de Ports IB de pressió atmosfèrica i nivell de la mar per mostrar la quasi simultaneitat entre el pic de pressió i l màxima oscil·lació de nivell pic.twitter.com/O2PK7ZQ6a3