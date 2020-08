Una explosión en la piscina municipal de Ciutadella activa todas las alarmas

Una explosión en la piscina municipal de Ciutadella ha activado la mañana de este sábado todas las alarmas.

Pasadas las 7 de la mañana unos operarios de la piscina han alertado de una fuerte explosión. De inmediato se han personado a las instalaciones agentes de la policía local y los bomberos, que han movilizado dos unidades y han activado el protocolo por si se trataba de una fuga de cloro gas.

Al final se ha tratado de una explosión en la caldera, en el circuito de agua caliente, y ha quedado todo en un susto, que no ha ido a más, ya que la piscina estaba cerrada al público. No había nadie en las instalaciones de la caldera y no ha habido heridos. Una situación que se podría haber agravado aún más teniendo en cuenta que la carretera general en esa hora estaba cerrada por el accidente de un tráiler.

Lo primero que han hecho los bomberos es entrar en la zona de la caldera, protegidos con máscara y equipos de protección individual. Han desconectado la corriente, y han visto que había mucho vapor y han descartado que hubiera ninguna fuga de cloro gas.