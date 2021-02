La Audiencia rechaza poner en libertad al pirómano de Ciutadella

La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha desestimado el recurso de apelación contra el auto de prisión preventiva, presentado por el abogado del pirómano de Ciutadella, autor confeso de la quema de 15 contenedores en la ciudad del poniente insular, entre agosto y septiembre del pasado año.

La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella decretó, el 27 de septiembre, su ingreso en prisión provisional, dado el carácter reincidente del acusado, puesto que ya había sido condenado a dos años de cárcel, que no cumplió, por otra quema masiva de contenedores en Alaior cuatro años atrás, y el peligro de que volviera a hacerlo. En esta ocasión, el hombre, español, de 29 años de edad, se entregó a la Policía Nacional al día siguiente de haber quemado seis recipientes. Confesó ser el autor de los últimos incendios de contenedores en Ciutadella, alegando que sufría un trastorno que no podía controlar. Su abogado, José de Juan López, en el recurso de apelación proponía su ingreso en un centro psiquiátrico, dado el trastorno que padece, como sustitutivo de la privación de libertad, dado que la cárcel de Menorca carece de medios para tratar a este tipo de internos. El Fiscal se opuso al recurso, dado que el acusado admitió que se sentía atraído por esta actividad delictiva, que le motivaba la rabia y la frustración, y no mostró arrepentimiento.