Un pasajero agrede a una enfermera en el aeropuerto durante el test de antígenos

Una enfermera de uno de los equipos de la Cruz Roja encargados de practicar los test de antígenos a los pasajeros que aceptan someterse a la prueba cuando llegan al Aeropuerto de Menorca, resultó agredida por uno de ellos durante el proceso.

La agresión se produjo sobre las 17.30 horas de este miércoles cuando el pasaje procedente del vuelo de Madrid accedía a la zona de llegadas de la terminal aeroportuaria. Como es preceptivo, el equipo de Cruz Roja formado por tres personas aguardaba a los pasajeros que no traían la prueba PCR negativa consigo. En ese caso se les ofrece la opción de someterse a un test de antígenos voluntario que descarte la enfermedad, o bien se les comunica que deben permanecer en la residencia a la que se dirijan para pasar la cuarentena y se le toman los datos para realizarles el seguimiento.

El hombre, en cuestión, español de 48 años de edad, aceptó someterse a la prueba aunque esgrimió que acudía a la Isla por causas laborales y dijo que ya estaba vacunado contra el coronavirus.

A continuación firmó la autorización para el test en un documento y pasó tras el biombo instalado en la zona de llegadas. La enfermera, después de que él se bajara la mascarilla, le introdujo el hisopo en su nariz para hacerle la prueba pero en ese momento el pasajero, que ya se mostraba incómodo, se agitó, le agarró el brazo con fuerza y le dobló la muñeca. Nervioso, comenzó a insultarla y a increparla por su manera de proceder. Además le lanzó la bolsa de equipaje que llevaba consigo al cuerpo de la profesional de la Cruz Roja que quedó perpleja por la reacción.

«De inmediato me aparté y me dirigí a la Guardia Civil que estaba cerca para avisar de lo que me había sucedido, mientras él me insultaba», explicó la joven a este diario. Los agentes acudieron para tomarle la filiación, e indicaron a la enfermera los pasos a seguir para interponer la denuncia. El hombre también amenazó con denunciar a la enfermera mientras aguardó el resultado de la prueba, que dio negativo.

Minutos después, cuando finalizó la entrada del pasaje, la enfermera se dirigió al Hospital Mateu Orfila donde le apreciaron un esguince de muñeca y le vendaron la zona dañada. Con el parte de lesiones la joven acudió más tarde al cuartel de la Guardia Civil, en la carretera de Sant Lluís, para interponer la correspondiente denuncia.

La Benemérita tomó declaración ayer a los compañeros de la enfermera que presenciaron la agresión para instruir el atestado que deberá contar con el testimonio del presunto agresor y posteriormente trasladarla al Juzgado de guardia.