Denuncian a un okupa por agresión a la dueña en Maó

La propietaria de una casa deshabitada en la calle Padronet, en pleno centro de Maó, ha denunciado a un hombre de unos 40 años de edad, por usurpación ilegal de la vivienda y por haberla agredido cuando trataba de echarle del inmueble.

El okupa, al parecer, se había instalado en la planta superior de la casa hacía escasas fechas. El lunes, cuando la mujer acudió con un contratista para revisar el inmueble, advirtieron mientras ambos observaban la fachada que por la puerta trasera entraba un hombre y subía a esa planta ya que la casa dispone de dos accesos.

La mujer entró entonces en la casa, subió hasta donde se encontraba el okupa, que le pidió hablar con ella. La propietaria le pidió explicaciones. A renglón seguido le dijo que debía abandonar la casa inmediatamente. El hombre se negó a hacerlo, dijo que quería quedarse porque estaba en su derecho ya que esa era ahora su residencia habitual.

La mujer, entonces, reaccionó arrebatándole la mochila que llevaba el individuo y bajó hacia la planta inferior. El hombre se puso agresivo, la persiguió y le reiteró que esa era ahora su vivienda y tenía todo el derecho a permanecer en ella. «Me insultó, me amenazó, me zarandeó y me empujó», relata la mujer a este diario.

En ese momento decidió llamar a la Policía Nacional que se personó minutos después cuando el hombre ya había abandonado el domicilio. Una mujer, que dijo ser familiar del okupa, se encaró entonces con la propietaria a la que también amenazó e insultó, ha indicado la víctima.

Los agentes informaron a la dueña que debía acudir al hospital para que le realizaran un parte de lesiones e interponer la correspondiente denuncia en la Comisaría como así hizo poco después.