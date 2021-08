La barca ‘Santa Margarita’ se hunde de nuevo en el puerto de Fornells

La barca «Santa Margarita» se ha hundido en el puerto de Fornells, después de que el intento de reflotarla, que llevó a cabo una empresa especializada, Sub Menorca, el pasado miércoles, no haya dado resultado. La embarcación de madera, se encuentra muy deteriorada. Especialmente el casco, que sufre las consecuencias de la falta de mantenimiento. Durante un tiempo, su propietario, que reside fuera de la Isla, hizo instalar una bomba para extraer el agua que se acumulaba en su interior. Esa medida al final no sirvió para un primer hundimiento, que se ha repetido este fin de semana.

Ports detectó un pequeño vertido de diesel y colocó barreras alrededor de la barca para evitar la contaminación. De todas formas, el depósito esta casi vacío de combustible.

La «Santa Margarita» ocupa el amarre 95 del puerto de Fornells y se matriculó en 2001. Ports de Balears ha comunicado el estado de la embarcación a su propietario, para que la saque del mar y pase a un varadero, donde pueda repararse y cerrar las vías de agua. Si esta retirada no se lleva a cabo, Ports podría actuar de forma subsidiaria y trasladar la barca fuera del área del puerto de Fornells.